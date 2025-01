Traditionsgeschäft in der Memminger Altstadt schließt

In der Memminger Innenstadt steht die nächste Ladenschließung bevor. In einer aktuellen Pressemitteilung gibt Inhaber Wolfgang Wilhelm das Aus für seine Buchhandlung „Spiegelschwab“ nahe beim Marktplatz bekannt: „Ende April werden es fünf Jahre, dass ich die Buchhandlung in der Zangmeisterstraße übernommen habe – weitere kommen leider nicht mehr dazu. Eine Entscheidung, die mein Herz bluten lässt, aber leider doch die sinnvollste ist.“

