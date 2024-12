Das LTS in Memmingen muss in den Sparstrumpf greifen

Jede Menge Zahlen rund um das Landestheater Schwaben wurden bei der jüngsten Versammlung des LTS-Zweckverbands im Memminger Rathaus präsentiert. Dem Verband gehören 21 Landkreise und Städte sowie der Bezirk Schwaben an. Bei der Sitzung standen die finanzielle Entwicklung der Bühne sowie deren künstlerische Entwicklungsperspektiven im Fokus.

Ergebnis der Jahresrechnung für 2023: Das Landestheater Schwaben hat im vergangenen Jahr ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt, als im Haushaltsansatz prognostiziert worden war. Im Etat-Entwurf war man noch von einem Defizit in Höhe von 345.000 Euro ausgegangen. Am Ende des Jahres stand aber ein Plus von fast 415.000 Euro. Als wesentliche Gründe für diesen Überschuss nannte der Kaufmännische Direktor des LTS, Peter Kesten, Verbesserungen bei den Energiekosten (368.000 Euro) und den Personalkosten (276.000 Euro) sowie Mehreinnahmen aus Spielbetrieb und sonstigen Angeboten (99.000 Euro). „Wir haben mehr Strom und Gas eingespart als zunächst angenommen“, sagte Kesten. Zudem konnte das Theater nicht alle vorgesehenen Planstellen besetzen.

So viel Zuschuss zahlt der Freistaat

Entwicklung des LTS-Haushalts im Jahr 2024: Mit Blick auf das noch laufende Jahr geht Kesten von einer Verbesserung des Gesamtergebnisses gegenüber dem Haushaltsansatz von 230.000 Euro aus. Bis kurz vor der Verbandssitzung hatte Kesten allerdings noch mit einer wesentlich höheren Verbesserung gerechnet. Dann sei aber die Mitteilung vom Freistaat Bayern gekommen, dass die staatliche Förderung um 102.000 Euro geringer ausfallen wird, als vom Theater beantragt. Eine Begründung für den kleineren Zuschuss hat der Freistaat nicht genannt. Wie schon im Vorjahr wird das Theater voraussichtlich bei Strom und Gas sowie bei den Personalkosten weniger ausgeben müssen als veranschlagt.

Warum das Landestheater in die Rücklagen greifen muss

Haushaltssatzung für das Jahr 2025: Was den Haushalt für das kommende Jahr anbelangt, wird dieser ein Gesamtvolumen von gut 5,8 Millionen Euro haben. Das sind 324.000 Euro mehr als für 2024 veranschlagt. Anders als im laufenden Haushaltsjahr wird es aber keine Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt geben, mit dem die Investitionen des Theaters finanziert werden. Vielmehr ist es so, dass im kommenden Jahr vom Vermögenshaushalt über 21.000 Euro in den Verwaltungshaushalt des LTS fließen sollen. Um dies stemmen zu können, greift das Theater in die Rücklagen. Die Höhe dieser Entnahme beträgt insgesamt gut 76.000 Euro. Ein Grund für die steigenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind laut Kesten die Personalkosten. Das Theater geht von einer Tarifsteigerung in Höhe von etwa fünf Prozent aus.

Wie sich die Einnahmen des LTS entwickeln sollen

Für Mehrausgaben sorgen im kommenden Jahr auch höhere Mieten für die Theatergebäude und die umfassende Umgestaltung der EDV-Anlage. Letztere wird mit fast 67.000 Euro zu Buche schlagen. Im laufenden Jahr sollen nur knapp 23.000 Euro für die EDV aufgewendet werden. Erfreulich ist der Ansatz bei den Einnahmen aus dem Spielbetrieb. Hier rechnet Kesten mit einem Plus gegenüber 2024 von gut 59.000 Euro auf insgesamt 454.000 Euro. Die Verbandsversammlung stimmte dem Haushaltsentwurf zu.

Perspektiven für die künstlerische Entwicklung des LTS: Auf die Spielzeit 2025/26 und neue Projekte des Landestheaters lenkte Intendantin Sarah Kohrs den Blick der Sitzungsteilnehmer. So möchte das Theater weiterhin Angebote für möglichst viele Publikumsgruppen bieten. Vom Musical über Komödien bis hin zu Klassikern und zeitgenössischen Stücken reicht das Repertoire des LTS. Nicht zuletzt möchte das Theater weiterhin Aufführungen für Kinder und Jugendliche auf die Bühne bringen. Ein besonderer Höhepunkt erwartete das Publikum im Jahr 2028. Dann wird das LTS das Bayerische Theatertreffen ausrichten. Durch das Festival soll die überregionale Bekanntheit des LTS verbessert werden.

Pilotprojekt für mehr Zusammenarbeit mit dem Theater in Kempten

Laut Kohrs strebt das LTS vermehrt Kooperationen mit Kulturinstitutionen im Bezirk Schwaben an. In der Planung sei zum Beispiel ein Tausch von Produktionen mit dem Theater in Kempten – und zwar als eine Art Pilotprojekt für einen weiterführenden Austausch. „Es wäre schön, wenn wir wieder in Kempten spielen könnten“, unterstrich die Intendantin und sagte, dass sie in dieser Angelegenheit bereits in Kontakt mit Silvia Armbruster stehe, der künstlerischen Leiterin des Kemptener Theaters.

Nicht zuletzt warb Kohrs bei den anwesenden Verbandsräten dafür, dass die Mitgliedskommunen und Landkreise mehr Gastspielauftritte des Landestheaters buchen. „Im Vergleich gibt es keine günstigeren Anbieter für die Zweckverbandsmitglieder als das LTS“, betonte die Intendantin. Ferner könnte das LTS-Ensemble zugleich die Werbetrommel für ihre Gastspielauftritte in den betreffenden Kommunen rühren – zum Beispiel bei Stadtfesten.