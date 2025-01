Landratsamt-Areal: Sieger des Architektenwettbewerbs steht fest

Würde der Siegerentwurf umgesetzt, könnte das Landratsamt in Mindelheim 2042 so aussehen: An das Bestandsgebäude (vorne links) würde sich der Erweiterungsbau anschließen, der an einer luftiger wirkenden Fassadengestaltung erkennbar ist.

Foto: Stefanie Vögele, Landratsamt Unterallgäu