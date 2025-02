Frau in Leutkirch mit Messer bedroht: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei hat am Donnerstag einen Tatverdächtigen festgenommen, der im Dezember eine Frau in Leutkirch unter anderem mit einem Messer bedroht haben soll. Im Januar veröffentlichte die Polizei ein Phantombild des Mannes, um den bis dato Unbekannten zu finden und zu identifizieren.

Polizei schnappt Tatverdächtigen in Leutkirch

Laut Polizeibericht gingen rund 50 Hinweise aus der Bevölkerung ein. Einer davon brachte die Beamten auf die Spur eines 54-Jährigen ohne feste Wohnanschrift, der sich jedoch regelmäßig im Raum Leutkirch aufhalten sollte.

Die Ermittlungen führten nach Polizeiangaben zeitweise auch ins europäische Ausland. Nach einem Abgleich der Tatortspuren verhärtete sich der Tatverdacht gegen den 54-jährigen Deutschen. Am Donnerstagvormittag ermittelte die Polizei seinen aktuellen Aufenthaltsort und nahm ihn gegen 11 Uhr im Stadtgebiet von Leutkirch fest.

Am Nachmittag wurde der Tatverdächtige schließlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt und ein Untersuchungshaftbefehl beantragt, unter anderem wegen versuchten Mordes, räuberischen Angriffs und schwerer räuberischer Erpressung.

Seither befindet sich der Mann laut Polizeibericht in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat werden aktuell fortgeführt.

Am 28. Dezember bedrohte der Mann eine junge Frau in ihrem eigenen Wagen auf einem Supermarktparkplatz in Leutkirch. Anschließend fuhr er mit ihr davon, die 20-Jährige konnte wenig später zwischen Leutkirch und Bad Wurzach aus ihrem Auto entkommen.

Bei ihrer Flucht und ihrer Auseinandersetzung mit dem Mann zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Mann fuhr daraufhin mit ihrem Wagen davon. Die Autobahnpolizei fand das Auto nach Mitternacht auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau, auf dem Verzögerungsstreifen der Autobahnausfahrt Leutkirch Süd. Im Januar veröffentlichte die Polizei ein Phantombild und bat um Hinweise aus der Bevölkerung.

