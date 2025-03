Wo die schönsten Maibäume stehen

In Memmingen und im Unterallgäu ist es wieder soweit: Bald werden prächtig verzierte Riesen die Ortsmitten schmücken. Die Maibäume werden aufgestellt.

Nicht nur die Dorfgemeinschaft wird wieder ein Stück mehr zusammengeschweißt, wenn es darum geht, Girlanden zu binden, Motivtafeln auszusägen und in der Regel auch ein Maibaum-Fest zu organisieren.

Wie in jedem Jahr hat sich die Bewertungs-Kommission getroffen und Regularien für den traditionellen Maibaum-Wettbewerb der Memminger Zeitung und der Mindelheimer Zeitung festgezurrt.

Lindenbrauerei Mindelheim, Storchenbräu Pfaffenhausen und Brauerei Kronburg sind dabei

Die Lindenbrauerei Mindelheim, Storchenbräu Pfaffenhausen sowie die Brauerei Kronburg konnten erneut als Sponsoren gewonnen werden. Es gibt für die Teilnehmer also wieder flüssige Preise zu gewinnen.

Icon Galerie 106 Bilder Insgesamt wurden 120 Maibäume im Raum Memmingen und im Unterallgäu bewertet.

Auch die Sparkasse ist mit an Bord, sie unterstützt die am Maibaum-Wettbewerb teilnehmenden Kindergärten. „Ohne die Sponsoren wäre die großartige Aktion, also der Maibaum-Wettbewerb, schon erledigt und vorbei“, dankt Edmund Mikusch von der Memminger Zeitung, der den Wettbewerb seit dem Jahr 1978 organisiert.

Maibaum-Wettbewerb gibt es seit dem Jahr 1972 in Memmingen

Edmund Mikusch blickt beim Treffen der Bewertungs-Kommission zurück. Seit dem Jahr 1972 gibt es den Maibaum-Wettbewerb – und der wandelte sich. Im Jahr 1999 waren 71 Vereine dabei, die einen der hölzernen Riesen stellten und wetteiferten.

Rekordjahr war 2016: 147 Teilnehmer beim Maibaum-Wettbewerb. 2020 und 2021 musste mit dieser Tradition aufgrund der Corona-Pandemie pausiert werden. Danach ging es aber munter weiter.

2024 bewertete die Jury insgesamt 122 Maibäume in Memmingen und im Unterallgäu

Im Jahr 2022 zählte Mikusch 111 Teilnehmer, ein Jahr später 121 und im vergangenen Jahr bewertete die Jury insgesamt 122 Maibäume.

Voller Vorfreude kamen nun die Mitglieder der Maibaum-Kommission zusammen und sprachen über die Planungen für den diesjährigen Wettbewerb.

„Das ist eine mega coole Tradition.“ Timm Schwegler, Geschäftsstellenleiter Memmingen

Erstmals mit dabei: Timm Schwegler, der neue Geschäftsstellenleiter der Memminger Zeitung. Die Aktion sei ihm zunächst fremd gewesen, doch mithin der Organisation und vielen Erzählungen sei er überzeugt: „Das ist eine mega coole Tradition.“ Er freue sich, mit der Jury auf die Bewertungs-Tour zu gehen.

Die Jury hat einen Bewertungsbogen im Gepäck.

Die Maibaum-Kommission wird sich am Freitag, 2. Mai, in sieben Gruppen auf die Reise begeben. Im Gepäck: ein Bewertungskatalog. Es werden Punkte für den Maibaum-Stamm, für den Gesamt-Eindruck, für die Zahl und die Schönheit der Kränze, für die Sinnbilder am Stamm, für die Gesamtlänge des Baumes, den Standort im Ortsbild und für mögliche Maibaum-Veranstaltungen vergeben.

Das müssen Teilnehmer beim Maibaum-Wettbewerb wissen

Interessant für Teilnehmer zu wissen: Bereits ab einer Maibaum-Höhe von 26 Metern gibt es volle Punktzahl. Wichtig außerdem: Der Maibaum muss mindestens vier Meter hoch sein, um am Wettbewerb teilnehmen zu können. Außerdem muss er öffentlich sichtbar sein. „Ich freue mich jedes Jahr erneut auf den Wettbewerb. Es ist eine spannende Sache“, erzählt Edmund Mikusch.

In insgesamt sieben Gruppen ist die Bewertungs-Kommission aufgeteilt und macht sich auf die Reise durch Memmingen und das Unterallgäu.

Wie können sich Interessierte für den Wettbewerb anmelden? Eine Registrierung für den Maibaum-Wettbewerb ist ab sofort möglich. Wer beim Maibaum-Wettbewerb der Memminger und Mindelheimer Zeitung sowie der Brauereien teilnehmen möchte, kann sich bis Freitag, 11. April, anmelden. Beispielsweise über den abgedruckten Coupon, der immer wieder in der Zeitung erscheinen wird.

Maibaum-Wettbewerb: So funktioniert die Anmeldung via E-Mail

Außerdem sind Anmeldungen per E-Mail möglich – und zwar an die Adresse: mz-maibaum@gmx.de. Teilnehmer sollten angeben, wann und wo der Maibaum aufgestellt wird, ob und wann eine Maibaum-Veranstaltung geplant ist sowie genaue Angaben zum Verein mit Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer machen.

