Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Manfred Guggenmos von der Polizeiinspektion Memmingen geht in den Ruhestand.

Auf Streife in Memmingen

Erfahrener Hauptkommissar spricht über seinen Traumberuf und die wichtigste Waffe eines Polizisten

Mit Manfred Guggenmos geht ein bekanntes Gesicht bei der Memminger Polizei in Pension. Was er alles erlebt hat und warum er unbedingt Polizist werden wollte.
Von Volker Geyer
    • |
    • |
    • |
    Manfred Guggenmos ist seit vielen Jahren mit Leib und Seele Polizist. Jetzt geht der Polizeihauptkommissar in den Ruhestand.
    Manfred Guggenmos ist seit vielen Jahren mit Leib und Seele Polizist. Jetzt geht der Polizeihauptkommissar in den Ruhestand. Foto: Volker Geyer

    Wenn Manfred Guggenmos durch die Memminger Innenstadt spaziert, kann er zumeist in viele freundliche Gesichter blicken. Denn nicht wenige Menschen haben den Polizeibeamten bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten kennengelernt. Zum Beispiel bei Pedelec-Trainings für Senioren, bei Vorträgen über sicheres Verhalten im Straßenverkehr oder beim Verkehrsunterricht an Schulen und Kitas. Und so mancher Radler wurde von ihm schon in der Fußgängerzone gestoppt – und zwar ebenso freundlich wie bestimmt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden