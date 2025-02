Der Dorfladen bringt auch Kunst und Kultur nach Wolfertschwenden

Der Dorfladen in Wolfertschwenden hat sich längst etabliert, erweitert ständig seine Angebots- und Servicepalette und bietet nun erstmals auch ein Programm auf künstlerischem Terrain. Nach einer Reorganisation und Modernisierung im vergangenen Jahr wurde mittlerweile auch ein Café/Bistro in den Dorfladen integriert. Geschäftsführer Karl Sigloch erläuterte, dass nun auch Kunstausstellungen und Vernissagen in regelmäßigen Abständen zum Konzept des neuen Dorfladen-Cafés zählen sollen. „Wir wollen auf diese Weise Kunst, Kultur und künstlerische Angebote ins Dorf bringen.“ Die aktuelle Vernissage „Strukturen auf Holz und Leinwand“ mit Werken des Künstlers Udo Waldherr kann bis Ende August besichtigt werden.

Wolfertschwendens Zweiter Bürgermeister Gerhard Kathan betonte, dass der Dorfladen dabei ist, sich den Ruf der „Pinakothek des Allgäus“ zu erwerben. „Das Konzept mit Kunst, Café und Dorfladen findet Gefallen und Beachtung und wird auch vom Gemeinderat Wolfertschwenden vollumfänglich unterstützt.“

Dieser Künstler stellt im Dorfladen Wolfertschwenden aus

Udo Waldherr lebt und arbeitet als Kunstschaffender im Wechsel zwischen München und Vathytopos im Norden Griechenlands. Aufgewachsen ist der Künstler in Memmingen. In seinen Arbeiten verwendet er die unterschiedlichsten Materialien wie Steinmehle, Mineralienstaub, Holz, Papier, Pigmente und Farben jeglicher Art bis hin zu selbst hergestellten Pigmenten aus Granat, Rauchquarz, Hämatit oder auch Mangan. Die Mineralien und andere Materialien sammelt er bei Besuchen von verlassenen Bergwerken in Griechenland.

Der Künstler liebt es, verschiedenste Strukturen zu erzeugen und den Bildern Lebendigkeit einzuhauchen. Letztlich lässt er unterschiedliche Farben zu Farbkombinationen zusammenfließen, die sich dann im Bild wiederzufinden. Mit den erschaffenen Objekten versucht er die Wahrnehmung von Schönheit und Ästhetik zu teilen und damit auch die Vergänglichkeit des Lebens mit einzubeziehen. „Nichts bleibt, nichts ist zu Ende, nichts ist perfekt“, sagte Udo Waldherr. In diesem Sinne seien seine Arbeiten der Versuch, die Schönheit der Vergänglichkeit für einen Moment einzufangen und zu konservieren. Struktur- und Prozessmalerei sowie Objekte bilden den Mittelpunkt seiner Schaffenskraft.

Die dritte Kunstausstellung im Dorfladen

Udo Waldherr ist im Jahr 1958 geboren und hat seine erste Ausbildung in Memmingen absolviert. Als Handwerksmeister absolvierte er eine Kunstausbildung in München. Der Mittelpunkt seiner künstlerischen Tätigkeit sind mehrfache und mehrwöchige Studienaufenthalte und das Malen im eigenen Atelier in Griechenland. Seit dem Jahr 2000 wendet er sich konsequent der Entwicklung zur abstrakten Kunst hin. Ab dem Jahr 2019 folgte die Konzentration auf Strukturen und Prozesse in der Malerei, mit Objekten und mit Skulpturen. Im Dorfladen findet nun schon die dritte Kunstausstellung in Folge statt. Im Sommer 2024 wurden Bilder von Bärbel Gromer aus Wolfertschwenden präsentiert und im Herbst waren Bilder und Werke von Wolfertschwender Jugendlichen zu sehen.

Aufgrund der guten Besucherresonanz soll der begonnene Weg fortgesetzt und mit der Vernissage von Udo Waldherr einen weiteren, vorläufigen Höhepunkt finden. Die Kunstausstellung kann noch bis zum August 2025 während der Öffnungszeiten des Dorfladens montags bis donnerstags von 7 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 12 Uhr besichtigt werden.