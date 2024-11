Mann schlägt im Treppenhaus auf Mitbewohner ein

Ein 51-jähriger Mann hat am Sonntag in Memmingen einen 47-Jährigen angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden Männer gegen 20 Uhr in ihrer Wohnung in der Badgasse in Streit. Laut Polizeibericht zeigte sich der 51-Jährige unzufrieden mit der Wohnsituation. Als der Mitbewohner mit seiner Partnerin die Wohnung verließ, folgte er ihnen.

Memmingen: 47-Jähriger geht in Treppenhaus auf Mitbewohner los

Noch im Treppenhaus schlug der 51-Jährige seinem Mitbewohner mehrfach ins Gesicht. Außerdem stieß er den Hinterkopf des 47-Jährigen laut Polizeibericht wiederholt gegen die Treppe. Dabei wurde der 47-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

