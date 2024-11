Nachfolge für Hautarztpraxis in der Memminger Fußgängerzone ist gesichert

Im April dieses Jahres ist der Memminger Hautarzt Dr. Andreas Schwinn überraschend verstorben. Patienten befürchteten zunächst, dass die Praxis in der Kramerstraße 15 dauerhaft geschlossen werden muss. Dies konnte jedoch verhindert werden. Zugleich ist der Fortbestand gesichert, sagt Michael Gmelch auf Anfrage unserer Redaktion. Der 47-jährige aus Landsberg am Lech ist nach eigenen Worten ein „Praxisaufbauspezialist“ und hat in enger Zusammenarbeit mit Schwinns Tochter Dr. Maren Winkler die Weiterführung in die Wege geleitet.

Volker Geyer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fußgängerzone Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis