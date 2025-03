Aggressiver Partygänger beruhigt sich nicht: Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

In Memmingen hat die Polizei einen aggressiven Partygänger kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Beamten hat der Sicherheitsdienst einer Memminger Diskothek den 41-Jährigen aus dem Laden verwiesen. Daraufhin soll der Mann vor dem Club herumgeschrien haben und sich aggressiv gegenüber den Mitarbeitern verhalten haben. Sie riefen daraufhin die Polizei.

Weil er sich auch nach mehrfacher Aufforderung der Polizei weigerte zu gehen, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Wenige Stunden später wollten sie ihn wieder entlassen. Weil er sich jedoch zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten verhielt, wollten sie ihn zurück in die Zelle bringen.

Polizei bringt aggressiven Mann ins Krankenhaus

Dabei soll er an die Waffe des Polizisten gegriffen haben und versucht haben, diese aus dem Holster zu ziehen. Die Beamten bemerkten dies sofort und konnten so schlimmeres verhindern. Weil er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten die Beamten den 41-Jährigen in ein Krankenhaus.

Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten, darunter Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen