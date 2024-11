Jugendliche setzen Rutsche auf Spielplatz in Steinheim in Flammen

Viel zu tun für die Feuerwehren im Raum Memmingen: Am Dienstagabend hat es gleich zweimal gebrannt. Zuerst rückte die Feuerwehr zu einem brennenden Auto in Memmingerberg aus. Eine halbe Stunde später zu einem Spielplatz in Steinheim, auf dem Jugendliche mutmaßlich Feuer legten.

Rutschenhaus in Steinheim mit Karton angezündet

Dort stand ein Rutschenhaus in Flammen. Die Feuerwehren aus Memmingen, Steinheim und Amendingen eilten zu einem Spielplatz im Holderäcker in Steinheim. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand gelegt wurde. Im Fokus der ersten Ermittlungen stehen zwei Jugendliche oder junge Erwachsene. Sie sollen das Rutschenhaus mit einem Karton angezündet haben. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen, rannten sie fluchtartig davon, teilt die Polizei mit. Die Beamten fahndeten im Anschluss erfolglos nach den beiden. Der Schaden auf dem Spielplatz liegt laut Polizei bei 500 Euro.

Brand auf Steinheimer Spielplatz: So werden die Tatverdächtigen beschrieben

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Brand und den Jugendlichen unter 08331/1000 entgegen. Das ist die Beschreibung der Tatverdächtigen: Beide waren etwa 18 Jahre alt und circa 170 bis 175 cm groß. Einer von ihnen trug einen schwarzen Hoodie, eine hellblaue Jeans und weiße Sneaker, der zweite einen weißen Pullover.

Den Autobrand, der sich eine gute halbe Stunde zuvor ereignete, meldete ein Mann vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Memmingerberg. Plötzlich bemerkte er, dass Flammen aus dem Motorraum seines geparkten Autos schlugen. Die Feuerwehr Memmingerberg löschte das Fahrzeug rasch ab, trotzdem entstand ein Totalschaden von circa 5000 Euro. Die Ursache ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt, teilt die Polizei mit. In Memmingen waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Weitere Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.