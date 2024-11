Dieb klaut Getränke im Wert von sechs Euro in Memmingen - und muss in Haft

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr hat ein Mann zwei Getränkedosen in einem Supermarkt in der Machnigstraße in Memmingen gestohlen. Nun muss er zwei Jahre in Haft, wie die Polizei berichtet.

Demnach beobachtete der Ladendetektiv den 42-Jährigen dabei, wie er sich die Getränke im Wert von insgesamt sechs Euro in seine Jackentasche steckte. Danach ging er an der Kasse vorbei ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Dieb an und verständigte die Polizei.

Polizei verhaftet Ladendieb in Memmingen

Die Beamten stellten bei der Aufnahme des Diebstahls fest, dass gegen den 42-Jährigen ein offener, nicht abwendbarer Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund vorliegt.

Sie verhafteten den Mann und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Dort muss er eine zweijährige Freiheitsstrafe absitzen.

