Drei Schlägereien in der Memminger Innenstadt - Schläge und Tritte

Die erste handfeste Auseinandersetzung gab es nach Angaben der Polizei am Samstagabend gegen 22 Uhr: Ein 16- und ein 17-Jähriger waren nach dem Ende des Eishockeyspiel in Richtung Bahnhof unterwegs. Bereits im Stadion waren die beiden mit einer Gruppe aneinandergeraten. Diese lief nach dem Match nun ebenfalls in Richtung Innenstadt. In der Bismarckstraße eskalierte die Auseinandersetzung. Dabei wurden die beiden Jugendlichen durch einen oder mehrere Schläger von hinten in den Rücken getreten. Der 16-Jährigen erlitt mehrere Schläge ins Gesicht, ein Unbekannter stieß zudem den 17-Jährigen zu Boden und würgte ihn. Die Angreifer flüchteten.

Drei Schlägereien in Memmingen: Polizei sucht Zeugen

Gegen 23 Uhr kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Kuttelgasse. Die Beamten trafen vor Ort drei junge Männern an, die leichte Verletzungen an Gesicht und Händen hatten. Weil das Trio stark alkoholisiert war und nicht mit der Polizei kooperierte, konnten die Beamten den Hergang nicht aufklären.

Wenige Stunden später, gegen 3.40 Uhr, prügelten sich zwei junge Männer hinter einem Club in der Ottobeurer Gasse. Ein 29-Jähriger wurde dabei von dem bisher unbekannten Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann erlitt dadurch eine Platzwunde. Zum unbekannten Täter liegt keine genauere Beschreibung vor. Hinweise zu den drei Schlägereien nimmt die Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegen.

