Den Bürgern bei Katastrophen in Memmingen helfen

Als Notarzt sind Dr. Tobias Gebs Einsätze bei größeren Schadenslagen oder im Katastrophenfall vertraut. Nun hat er im Dezember die Weiterbildung zum Örtlichen Einsatzleiter (ÖEL) erfolgreich abgeschlossen und unterstützt die Memminger Blaulichtfamilie ab sofort als fünfter ÖEL in der Stadt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Worauf es beim Katastrophenschutz ankommt

„Es rundet unser Team schön ab, dass wir nun einen Einsatzleiter aus der ‚weißen Fraktion‘ mit dabeihaben und Dr. Gebs sein spezifisches Knowhow hier mit einbringen kann“, sagte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher. Er übergab dem 48-Jährigen die Ernennungsurkunde und bedankte sich für dessen Bereitschaft, diese Verantwortung zu übernehmen. Gebs ist seit 2011 Notarzt und hauptberuflich mittlerweile Ärztlicher Leiter der Notaufnahme in der Asklepios Klinik Lindau. Daneben ist er in Memmingen als Notarzt eingesetzt. Als ehrenamtliches Mitglied des Malteser Hilfsdienstes berät er die Rettungseinrichtung in medizinischen Fragen und nimmt an Übungen teil.

Gerade im Bereich des Katastrophenschutzes komme es auf eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen allen Blaulichtorganisationen an, sagte OB Rothenbacher. Diese sei in Memmingen bereits vorbildlich, lobte er stellvertretend für alle die beim Termin anwesenden Akteure im Katastrophenschutz. „Trotzdem wünschen wir uns für die Zukunft viele Übungen und wenig Einsätze“, fügte das Stadtoberhaupt hinzu.

So viele Einsatzleiter gibt es in Memmingen

Es gibt aktuell vier weitere Örtliche Einsatzleiter der Stadt Memmingen, die Einsätze bei Bränden, Unwettern und anderen Schadensereignissen im Stadtgebiet koordinieren: Stadtbrandrat Raphael Niggl, Stadtbrandinspektor Wolfgang Bauer, THW-Ortsbeauftragter Klaus Liepert, und THW-Baufachberater Stephan Zettler. Sie sorgen im Katastrophenfall als Führungskräfte zusammen mit dem Führungsstab der Stadt Memmingen für die Koordination und den Einsatz aller Hilfsorganisationen und der Polizei, um den Bürgerinnen und Bürger der Stadt geordnete und schnelle Hilfe zu sichern. (pm)