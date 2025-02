Illegale Prostitution in Memmingen aufgedeckt: 26-Jährige von Polizei überführt

Die Polizei hat am Montagmorgen in Memmingen eine Frau der illegalen Prostitution überführt. Laut Polizeibericht gingen die Beamten Hinweisen auf eine Prostituierte in einer Ferienwohnung in der Memminger Altstadt nach. Vor Ort trafen sie eine 26-jährige aus Bulgarien stammende Frau an.

Polizei deckt illegale Prostitution in Memmingen auf

Gegenüber der Polizei bestritt die Frau die Vorwürfe. Aufgrund der vorliegenden Beweise konnten die Beamten die 26-Jährige jedoch überführen, teilt die Polizei mit. Weil die Bulgarin keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, musste sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

