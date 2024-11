Wegen Schulden: Mann droht, sein Haus explodieren zu lassen

Am Dienstag hat ein Mann aus Ottobeuren im Unterallgäu angedroht, sein Haus zu zerstören. Die Nachricht bekam die Polizei Memmingen von der Frankfurter Polizei. Zusammen mit der Polizei Memmingen ermittelten die Beamtinnen und Beamten, dass der Mann zuvor wegen finanzieller Schwierigkeiten eine Telefonhotline angerufen hatte.

Der 60-Jährige kündigte dabei an, sein Haus zu zerstören, falls er dort ausziehen müsse. Laut Polizeibericht teilte er mit, dass er das bereits vorbereitet hatte. Mehrere Streifenwagen fuhren daraufhin zu dem Haus des Mannes. Auch ein Mitarbeiter des Energieversorgers war am Einsatzort. Ihm gelang es, die Gasversorgung zum Haus zu unterbrechen.

Gasversorgung des Hauses in Ottobeuren unterbrochen

Bei einem Telefonat mit den Beamtinnen und Beamten machte der Mann wirre Angaben und legte früh auf. Am Grundstück versuchten die Einsatzkräfte, Kontakt mit dem Mann herzustellen, um die Lage aufzuklären. Doch der 60-Jährige verweigerte ihnen den Zutritt.

Weil von dem Mann möglicherweise eine Gefahr ausging, betraten die Polizistinnen und Polizisten das Haus. Der 60-jährige Bewohner bewarf sie unter anderem mit Steinen und richtete ein Tierabwehrspray gegen die Einsatzkräfte. Daraufhin setzten diese Pfefferspray ein und überwältigten den Mann.

Bei dem Einsatz im Unterallgäu verletzten sich vier Polizisten

Weil er sich am Auge verletzt hatte, wurde er in einer Klinik behandelt. Dann wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Bei dem Einsatz verletzten sich vier Beamtinnen und Beamten leicht, sie konnten aber weiterarbeiten. Den Gasanschluss zu dem Haus überprüfte der Mitarbeiter des Energieversorgers. Er konnte nichts Auffälliges feststellen.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Androhung von Straftaten, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 60-Jährigen.

