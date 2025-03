So aufwändig ist die Sanierung einer historischen Brücke über die Buxach bei Memmingen

Wer Baudenkmäler saniert, muss mit allem rechnen. Sei es, dass größere Schäden zum Vorschein kommen als angenommen - oder interessante, noch nicht dokumentierte Bauteile. Letzteres war bei der historischen Ziegelgewölbebrücke über die Buxach am nördlichen Ortsrand von Dickreishausen der Fall, die seit Ende September saniert wird. Bei der Freilegung ihrer Fundamente wurden Holzbalken gefunden, die bislang nicht bekannt waren. Auf den Bauablauf haben diese Holzbalken jedoch keine nennenswerten Auswirkungen, versichert das Tiefbauamt der Stadt Memmingen. Das wird vor allem Radler und Spaziergänger freuen.

Denn der seit September komplett gesperrte Weg über die „Steinerne Gewölbebrücke“, so ihr offizieller Name, ist eine beliebte Verbindung zwischen dem Dickenreishauser Stadtweg und dem Fuß- und Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse Memmingen/Kronburg. Nach Auskunft der Stadt wird die aufwändige Baumaßnahme wie geplant voraussichtlich Anfang Mai beendet sein. Dann wird die mindestens 245 Jahre alte Brücke wieder freigegeben, die in der Denkmalliste der Stadt so beschrieben wird: „Brücke, einbogig, in Ziegelmauerwerk, um 1760/80, über die Buxach.“

Als Eigentümerin dieses Baudenkmals ist die Stadt gesetzlich verpflichtet, es zu erhalten – und bei Sanierungsmaßnahmen die historischen Besonderheiten zu bewahren. Damit soll die originale Bausubstanz für künftige Generationen bewahrt und gepflegt werden. Laut der Unteren Denkmalschutzbehörde fungieren Baudenkmäler „im Prinzip als Zeitzeugen, die von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit sind“. Wichtig sei ihr Erhalt, um das Verständnis der Memminger Bau- und Kulturgeschichte sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft zu fördern und zu sichern.

Die Steinerne Gewölbebrücke bei Dickenreishausen stellt aufgrund ihrer architektonischen Struktur und der historischen Bauweise, besonders durch die Verwendung von Vollziegeln für den Bogen, ein wichtiges Beispiel der Memminger Baugeschichte dar. Für die Sanierung bedeutet das, dass die erhaltene Bausubstanz möglichst weitgehend bewahrt werden muss. Statische Beeinträchtigungen sollen denkmalgerecht und unter Verwendung entsprechender Materialien behoben werden, ohne die historische Formensprache zu verändern. Deshalb waren von Beginn an die Untere Denkmalschutzbehörde und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in den Planungsprozess einbezogen.

Für die denkmalgerechte Sanierung wurde nach Auskunft des Tiefbauamts in die Brücke zunächst ein Traggerüst in den Bogen eingebaut, damit der aufgebrachte Asphalt und Auffüllmaterial entfernt werden konnten. Um die Fundamente freilegen zu können, wurde die Buxach um ein kleines Stück verlegt. Anschließend wurden die Flügelwände, die der Stabilisierung der Brücke dienen, abgebaut, gesäubert und die Ziegelsteine gelagert. Nun werden ein neues, sicheres Fundament und neue Flügelwände unter Verwendung der Bestandssteine hergestellt. Die nächsten Schritte sind die Konstruktion und der Bau der Fahrbahnplatte sowie der Brückenkappen. Zum Schluss finden weitere Mauerwerksarbeiten statt, etwa das Ergänzen einzelner Steine oder die Verfugungen. Außerdem erhält die Steinerne Gewölbebrücke neue Schutzgeländer.

Rund 420.000 Euro wurden für die aufwändige Sanierung an Baukosten angesetzt. Laut Tiefbauamt werden sie im vorgegebenen Rahmen bleiben.