Historisches Steuerhaus in Memmingen: Ausländeramt bezieht nach Sanierung moderne und sichere Büros

Ab Mittwoch wird wieder gearbeitet im historischen Steuerhaus am Marktplatz. Nach über zwei Jahren Sanierungszeit erstrahlt das markante Bauwerk, das schon seit seiner Errichtung in den Jahren 1494/95 als Verwaltungsgebäude genutzt wird, innen und außen in neuem Glanz. Nun kann das Ausländeramt einziehen, das bisher in der Großzunft seinen Sitz hatte. 3,6 Millionen Euro hat die Sanierung des Baudenkmals gekostet. Warum das Memminger Ausländeramt jetzt sogar als Vorzeigeprojekt für andere Städte gilt, war bei einem ersten Rundgang durch die fertigen Räume zu erfahren.

