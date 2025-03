Unbekannter schießt in Memmingen auf eine Taube

Hat ein Unbekannter in Memmingen auf mehrere Vögel geschossen? Wie die Polizei berichtet, meldete ein Zeuge am Samstag, 29. März, eine Taube, die vermutlich erschossen worden war.

Der Hund des Zeugen hatte diese gegen 8 Uhr auf dem Spazierweg im Bereich des Stadtparks Neue Welt aufgefunden. Die Taube wies ein Einschussloch an der Bauchseite auf.

Mann hört im Memminger Stadtpark Neue Welt ein Schussgeräusch

Der Zeuge meldete den Vorfall der Polizei und stellte außerdem eine Verbindung zu einem weiteren Vorfall her: Bereits eine Woche zuvor, am Samstag, 22. März, nahm er ein Schussgeräusch im Bereich des Stadtparks wahr und sah anschließend eine Krähe zu Boden fliegen.

Die Polizeiinspektion Memmingen bittet daher Anwohner im Bereich des Stadtparks um weitere Zeugenhinweise, insbesondere wer Angaben zur Person machen kann, die die Taube erlegt hat. Zeugen können sich unter der Rufnummer 08331/100-0 melden.

Tote Tauben in Memmingen: Es gibt mehrere Fälle

In der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlichen Fällen: Im Januar fand die Polizei eine tote Taube nahe des Manghausplatzes in der Innenstadt. Wenige Monate zuvor, im Oktober, lag dort, vor der Einfahrt des Landgerichts, ebenfalls eine tote Taube. Die Vorfälle sind ähnlich zu den aktuellen, lediglich der Ort ist anders - der Stadtpark Neue Welt liegt etwas außerhalb der Innenstadt.

In den vergangenen Tagen sorgten einige Fälle, in denen Zeugen tote Tiere fanden, für Aufsehen: Im Kotzenbrühl nahe Memmingen bemerkte eine Spaziergängerin abgetrennte Schafsköpfe. Nahe Biessenhofen im Ostallgäu hat ein bisher unbekannter Täter wohl schon vor einigen Wochen sechs tote Hundewelpen abgelegt. Einen toten Hund fand auch ein Mann im Westallgäu: Das Tier trieb in der Leiblach nahe Heimenkirch.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Memmingen