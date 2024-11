Unbekannte demolieren Türe - Einbruch bei Tabakgeschäft in Memmingen misslingt

Zwei Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in ein Tabakgeschäft in Memmingen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die beiden Täter auf die Türe des Geschäfts in der Kramerstraße ein. Ein Zeuge hörte gegen 0.20 Uhr einen dumpfen Schlag und meldete der Polizei den Vorfall.

Memmingen: Versuchter Einbruch in Tabakgeschäft

Der Sachschaden an der stark beschädigten Eingangstüre beträgt rund 1500 Euro. Laut Polizeibericht flüchteten die etwa 20 Jahre alten Tatverdächtigen nach dem Einbruchsversuch in Richtung der Kreuzstraße. Die Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu den flüchtenden Personen machen kann, soll sich bei der Polizei Memmingen unter 08331 1000 melden.

