Unbekannte montieren Reifen und Bremsen von Luxusautos ab - Schaden im sechsstelligen Bereich

Mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Fahrzeugteile bei einem Autohaus in Memmingen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter auf das Gelände des Autohauses für britische Fahrzeuge in der Teramostraße ein und schraubten von insgesamt drei Wagen die Reifensätze und Keramikbremsen ab.

Hochwertige Fahrzeugteile in Memmingen gestohlen

Hierfür gruben die Täter laut Polizeibericht Pflastersteine auf dem Gelände aus und bockten die Wagen damit auf. Das Diebesgut transportierten sie anschließend mit einem größeren Fahrzeug, welches sie zuvor bei einer benachbarten Firma geparkt hatten, unerkannt ab.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen, der bei der Demontage entstand, sowie der Wert der entwendeten Fahrzeugteile liegt laut Polizei insgesamt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Unbekannte stehlen Fahrzeugteile in Memmingen - Polizei sucht Zeugen

Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Memmingen führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Zusätzlich sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer die Verdächtigen im Bereich des Autohauses gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter 08331 1000 melden.

