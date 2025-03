Radfahrer tritt Außenspiegel von BMW ab - Polizei ermittelt

Am Dienstag, 11. März, war ein Mann gegen 19 Uhr mit einem weißen BMW der Firma Sixt auf der Illerstraße in Memmingen in westlicher Fahrtrichtung unterwegs. Das berichtet die Polizei. Zur selben Zeit kam ihm ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen. Der Autofahrer gab gegenüber der Polizei an, mit ausreichendem Abstand an den geparkten Autos vorbeigefahren zu sein. Demnach hätte der Radfahrer ausreichend Platz gehabt, an ihm vorbeizufahren.

Nach Sachbeschädigung an BMW: Fahrradfahrer flüchtet vom Tatort

Der Fahrradfahrer sah dies offenbar anders und trat laut Polizeiangaben im Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des BMWs. Dadurch zersplitterte das Spiegelglas. Nachdem der BMW-Fahrer die Polizei verständigt hatte, fuhr der bislang unbekannte Radfahrer in Richtung Hallenbad weiter.

Polizei Memmingen sucht mit Beschreibung nach Fahrradfahrer

Die Polizei ermittelt und sucht den flüchtigen Fahrradfahrer. Er wird der Polizei zufolge als 50 bis 60 Jahre alt, kräftig, mit grauen Haaren, Bart und breitem Gesicht beschrieben. Er trug eine Arbeitsjacke und fuhr ein dunkles Fahrrad. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/1000 bei der Polizeiinspektion Memmingen zu melden.

Weitere Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.