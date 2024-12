Unbekannter sprüht Mann Reizstoff ins Gesicht

Ein Unbekannter hat am Sonntag einen Mann in Memmingen mit Reizstoff attackiert. Wie die Polizei mitteilt, besprühte er ihn wohl unvermittelt gegen 17.15 Uhr in der Waldhornstraße. Der Mann erlitt Reizungen auf der linken Gesichtshälfte und in den Augen.

Unbekannter besprüht Mann mit Reizstoff - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet und den unbekannten Täter gesehen hat, soll sich bei der Polizei Memmingen unter 08331 1000 melden.

