„Ist das hier gesperrt wegen Fasching?“ Solche und ähnliche Fragen stellen Autofahrer an den Polizisten, der sie daran hindert, den Weinmarkt von Osten her zu befahren. „Nein, hier ist seit Samstag eine Fußgängerzone“, entgegnet der Beamte und weist dabei auf das frisch enthüllte Schild am rechten Straßenrand.

Felix Leufer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weinmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schrannenplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis