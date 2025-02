Noch sind die Verkehrsschilder verhüllt, doch darunter lässt sich schon erkennen, was bald mit diesen reguliert wird: Im Memminger Ortsteil Hart soll künftig Tempo 30 gelten. Was hat es mit dieser Entscheidung auf sich? Was steckt hinter der Geschwindigkeitsbegrenzung? Wir haben dazu bei der Stadt Memmingen nachgefragt.

