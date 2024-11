Neues Gesicht in der Redaktion

Mein Name ist Felix Nikolas Leufer. Ich wurde am 7. März 2006 in München geboren und wohne in Marktoberdorf. Von 2012 bis 2016 ging ich in die Grundschule Thalhofen an der Wertach. Anschließend besuchte ich das Gymnasium Marktoberdorf, das ich 2024 mit dem Abitur in der Tasche verließ.

Wie ist Felix Leufer zum Volontariat bei der Allgäuer Zeitung gekommen?

Nach dem Abitur folgte eine Suche nach einer Tätigkeit, die sowohl meine Interessen als auch Qualitäten abdeckt. Ich rede sehr gerne mit fremden Menschen und erzähle gerne Geschichten. So wurde ich auf das Volontariat bei der Allgäuer Zeitung aufmerksam. Über ein zweiwöchiges Praktikum in der Lokalredaktion Marktoberdorf und einem Vorstellungsgespräch in Kempten gelang ich schließlich nach Memmingen. Hier bin seit November offiziell als Volontär in der Lokalredaktion der Memminger Zeitung tätig.

„Ich bin ein großer Fan des FC Augsburg und feuere den Verein regelmäßig im Stadion an“ Felix Leufer, Volontär

Meine größte Leidenschaft ist der Fußball. Seit rund 15 Jahren spiele ich beim FC Thalhofen und durchlief dort alle Jugendmannschaften. Außerdem bin ich ein großer Fan des FC Augsburg und feuere den Verein regelmäßig im Stadion an. Auch die Musik spielt für mich eine wichtige Rolle. Ob Rock, Indie oder Britpop: An einen Tag ohne Musik ist nicht zu denken. Des Weiteren habe ich acht Jahre lang Schlagzeugunterricht genommen. Weitere Hobbys von mir sind Lesen und Volleyball spielen.