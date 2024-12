Diese Memminger rocken das Mittelalter

An der Melange aus Mittelalter und Rock haben sich jahrzehntelang unzählige Bands ausprobiert. In Extremo, Subway to Sally und Corvus Corax haben es in aller Härte vorgemacht. Auch das Allgäu leistete einen mittelalterlich gefärbten Beitrag, der aus Memmingen kommt und seit rund 20 Jahren auf den Namen „Vermaledeyt“ hört. Nach einer Kreativpause wollen die Musiker auf den Bühnen der Republik neu durchstarten.

