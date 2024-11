Mit Jobcoaches zurück ins Arbeitsleben: Projekt unterstützt Menschen mit psychischer Erkrankung

Überall suchen Betriebe dringend Mitarbeiter. Gleichzeitig gibt es Menschen, für die der (Wieder-) Einstieg ins Berufsleben ein wichtiges Ziel - doch wegen einer psychischen Erkrankung wie Schizophrenie, einer Angst- oder Zwangsstörung auch mit Hürden verbunden ist. In Memmingen und im Unterallgäu soll in solchen Fällen ab Januar durch Unterstützung von „Jobcoaches“ die Rückkehr auf den ersten Arbeitsmarkt gelingen - ohne vorgeschaltetes Training. Mit dem Modellprojekt wollen der Bezirk, das Bezirkskrankenhaus (BKH) Memmingen und die Diakonie beweisen, dass dieser Ansatz der bessere ist - und sich in der Flächenversorgung durchsetzen sollte.

Verena Kaulfersch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis