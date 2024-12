Großbrand vor zwei Jahren in Markt Rettenbach: Die Ursache bleibt ungeklärt

Noch einmal für Gesprächsstoff sorgt in Markt Rettenbach derzeit ein Großbrand, bei dem Ende Januar 2023 ein Mehrfamilienhaus komplett zerstört wurde, in dem sich fünf Wohnungen und ein Pizzaservice befanden. Nun wird die Brandruine am Marktplatz abgerissen. In unserem Artikel, in dem wir vor ein paar Tagen darüber berichteten, stand fälschlicherweise, der Brand sei damals in den Räumen des Pizzaservices entstanden: Das konnte schon zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen werden und wurde jetzt von der Polizei noch einmal bestätigt.

Brigitte Hefele-Beitlich

Markt Rettenbach

Großbrand