„Pride Memmingen“ ruft zu Protestkundgebung gegen Rechtsruck auf

Zu einer Demonstration unter dem Titel „Wir sind die Brandmauer – Gegen Hass, Hetze und Remigration“ ruft der Verein Pride Memmingen für Samstag, 1. Februar, in der Memminger Innenstadt auf. Damit soll „ein klares Zeichen gegen die Zusammenarbeit von Union und FDP mit der rechtsextremen AfD im Deutschen Bundestag“ gesetzt werden.

Nach der Kundgebung gibt es einen Demonstrationszug durch die Memminger Innenstadt

Die Demo startet um 11 Uhr am Freiheitsbrunnen am Weinmarkt in Memmingen. Nach Redebeiträgen zieht der Demonstrationszug durch die Innenstadt.

Pride-Vorstand: „Wir sind entsetzt über den Dammbruch von Union und FDP“

„Wir sind entsetzt über den Dammbruch von Union und FDP im Deutschen Bundestag. Der Wunsch nach Sicherheit und entschiedenem Handeln rechtfertigt keine Zusammenarbeit mit Rechtsextremen“, erklärt Pride-Vorstand Felix Schachenmayr. Der fünf-Punkte-Plan sei rechtlich umstritten und setze Asylsuchende, Menschen mit Migrationshintergrund und Deutsche mit doppelter Staatsbürgerschaft unter Generalverdacht.

„Statt belastbare Lösungen zu liefern, normalisiert dieser Schritt rechtsextreme Narrative. Geholfen ist damit niemandem“, sagt Schachenmayr. Der Memminger Verein verurteilt vor allem den Bruch mit der sogenannten „Brandmauer“, die eine Zusammenarbeit mit der AfD und die Verabschiedung gemeinsamer Vorhaben bisher ausgeschlossen hatte.