Nachts ohne Licht und betrunken auf der A96 - Polizei stoppt gefährlichen SUV-Fahrer

Gefährliche Aktion auf der A96 im Unterallgäu: Gestern am späten Sonntagabend (5.1.2025) gegen 23.35 Uhr fiel einer Streife bei Memmingen ein fahrender, unbeleuchteter SUV auf der Autobahn in Richtung München auf. Die ersten Versuche der Polizei, den Hyundai anzuhalten, ignorierte der Fahrer. Erst an der A96-Anschlussstelle Erkheim stoppte der Mann.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 30-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, heißt es in der Mitteilung.

Bei Nacht ohne Licht auf der Autobahn unterwegs - Polizei stoppt Betrunkenen bei Erkheim

Im weiteren Gespräch gab der Autofahrer zu, auch einen Joint geraucht zu haben. Die Polizei ließ den Mann nicht weiterfahren und ordnete eine Blutentnahme auf der Dienststelle an.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Autobahnpolizei Memmingen abschließend.