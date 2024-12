Bahnhof in Bad Grönenbach wird umgebaut

Die Bauarbeiten für einen barrierefreien Bahnhof in Bad Grönenbach sollen nun im Frühjahr 2025 starten. Das hat eine Bahnsprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Los gehen soll es mit den Umbauarbeiten demnach Mitte April. Das Verkehrsprojekt wurde bereits im Jahr 2021 in das Förderprogramm „1000 Bahnhöfe“ des Bundesverkehrsministeriums aufgenommen. Die Realisierung war ursprünglich im ersten Quartal 2024 vorgesehen, wurde dann jedoch etwas nach hinten verschoben. Als Grund für die Verzögerung hatte die Bahn „Abstimmungen von Maßnahmen im Terminplan“ genannt, da „Baumaßnahmen dieser Größenordnung“ entsprechend „eingetaktet“ werden müssten. In wenigen Wochen sollen die Bagger nun aber anrollen.

