Im Memminger Stadtverkehr ändern sich diese Fahrzeiten

Der bundesweite Fahrplanwechsel bei Bus und Bahn gibt Anlass für Änderungen im Memminger Stadtverkehr. Auch wegen gestiegener Fahrgastzahlen und um die Pünktlichkeit zu verbessern, werden diese Strecken optimiert:

Linie 1 (Kalkerfeld-ZOB-Hühnerberg-Berliner Freiheit): Der Bus um 12.35 Uhr ab Kalkerfeld fährt künftig um 12.40 Uhr. Von der Innenstadt fährt dieser Bus um 13 Uhr ab Weinmarkt nun über Klinikum-Hühnerberg in die Berliner Freiheit. Auf dem Rückweg ab Theodor-Heuss-Schule fährt der Bus über Hallenbad-Weinmarkt wieder zurück ins Kalkerfeld.

Linie 3 (ZOB-Amendingen-Eisenburg-Trunkelsberg): Der Bus um 5.55 Uhr ab Münchnerstraße fährt um 5.45 Uhr, damit kann ein neuer Kurs um 6.15 Uhr ab ZOB über Trunkelsberg-Eisenburg-Amendingen mit Ankunft um 6.48 Uhr am ZOB eingeführt werden.

Der Bus um 6.55 Uhr ab Eisenburg wird vom ZOB bis BBZ verlängert; der Bus um 11.08 Uhr ab ZOB fährt an Schultagen künftig um 11.25 Uhr; der Bus um 12.13 Uhr ab ZOB fährt an Schultagen neu um 12.08 Uhr; der Bus um 12.45 Uhr startet nun ab BBZ über Vöhlin-ZOB-Luginsland. Eine neue Verbindung startet um 13.43 Uhr ab Kalkerfeld über Trunkelsberg-Eisenburg; der Bus um 15.08 Uhr ab ZOB verkehrt an Schultagen neu um 15.25 Uhr.

Welche Änderungen gibt es bei den Regionalbussen im Unterallgäu?

Änderungen bei den Fahrplänen der Regionalbusse im Unterallgäu sind abrufbar unter vvm-online.de, teilt die Stadt Memmingen weiter mit.

Ab 1. Januar gibt es zudem eine Tageskarte, die im Vergleich fünf Prozent günstiger ist als Einzeltickets. Das Tagesticket gilt ab 8 Uhr für beliebig viele Fahrten. Gleichzeitig wird die 6-Fahrten-Karte zum Jahresende aus dem Tarifsortiment genommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Alle bis dahin erworbenen 6-Fahrten-Karten sind noch drei Monate gültig (längstens bis 31. März).