Angespannter Wohnungsmarkt: Neue Mietshäuser sind gefragt Bei zwei Bauprojekten sollen 25 Wohnungen in Memmingen entstehen

In der Dr.-Miedel-Straße werden alte Blöcke abgerissen und durch drei moderne Mehrfamilienhäuser ersetzt. Was am Königsgraben neben Wohnungen noch gebaut wird.