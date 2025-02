Seit 2020 leer Leerstand seit 2020: Neues Geschäft in ehemaliger Metzgerei Greiff in Memmingen

An der Kramerstraße/Traubengasse in Memmingen ist ein neues Geschäft in die leeren Räume der Metzgerei Greiff gezogen. Doch die Vermietung war schwierig.