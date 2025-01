Olympia-Qualifikation: Noch nie waren so viele Eishockey-Spielerinnen des ECDC fürs Nationalteam nominiert

Vom 6. bis 9. Februar spielt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen in Bremerhaven um die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien. Es treten vier Mannschaften gegeneinander an. Nach aktuellem Stand qualifiziert sich nur das beste Team für Olympia. Vom ECDC Memmingen sind sage und schreibe zehn Spielerinnen in der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) vertreten. Dazu kommen zwei ehemalige Spielerinnen des Memminger Frauen-Teams: Sandra Abstreiter und Nina Jobst-Smith. Unsere Redaktion befragte aus diesem Grund Peter Gemsjäger, den Sportlichen Leiter des ECDC-Frauenteams.

