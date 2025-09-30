Unbekannter bedrängt Jugendliche in Lourdesgrotte in Ottobeuren

Bereits am Samstag, 20. September, hat ein Unbekannter eine Jugendliche an der Lourdesgrotte im Grottenweg in Ottobeuren (Kreis Unterallgäu) sexuell belästigt. Wie die Polizei nun mitteilt, hielt sich die 15-Jährige allein im Bereich der Gebetsbänke auf, als der mutmaßlich jugendliche Täter sie ansprach.

Der Täter soll eindeutige Absichten gezeigt haben und die Jugendliche trotz massiver Gegenwehr bedrängt haben. In einem günstigen Augenblick gelang der 15-Jährigen die Flucht.

Jugendliche in Ottobeuren sexuell belästigt: Polizei bittet um Hinweise

So wird der Täter beschrieben:

etwa 15 bis 17 Jahre alt

knapp 1,75 Meter groß

südländisches Aussehen

lockige schwarze Haare

Er trug einen schwarzen Pullover, grau-blaue Jeans und weiße Sneakers der Marke „Nike“.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen ermittelt zu dem Vorfall und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0.

