Unbekannter bedrängt Jugendliche in Lourdesgrotte in Ottobeuren

Bereits am Samstag, 20. September, hat ein Unbekannter eine Jugendliche an der Lourdesgrotte im Grottenweg in Ottobeuren (Kreis Unterallgäu) sexuell belästigt. Wie die Polizei nun mitteilt, hielt sich die 15-Jährige allein im Bereich der Gebetsbänke auf, als der mutmaßlich jugendliche Täter sie ansprach.
Der Täter soll eindeutige Absichten gezeigt haben und die Jugendliche trotz massiver Gegenwehr bedrängt haben. In einem günstigen Augenblick gelang der 15-Jährigen die Flucht.
Jugendliche in Ottobeuren sexuell belästigt: Polizei bittet um Hinweise
So wird der Täter beschrieben:
- etwa 15 bis 17 Jahre alt
- knapp 1,75 Meter groß
- südländisches Aussehen
- lockige schwarze Haare
- Er trug einen schwarzen Pullover, grau-blaue Jeans und weiße Sneakers der Marke „Nike“.
Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen ermittelt zu dem Vorfall und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0.
Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Unterallgäu
- Landrat: Alex Eder (Freie Wähler)
- Fläche: 1.229,53 Quadratkilometer
- Verwaltungssitz: Mindelheim
- Städte: Mindelheim, Bad Wörishofen
- Einwohner: 147.255 (Stand: 31.12.2024)
- Höchster Punkt: 849 Meter
- Tiefster Punkt: 510 Meter
- Kreisgliederung: 52 Gemeinden
- Autokennzeichen: MN
- Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Mindelheimer Heide, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen
- Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren
- Homepage: www.unterallgaeu.de
