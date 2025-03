Ottobeurer Halbmarathon: Über 600 Sportler gehen an den Start

Simon Pulfer strahlt über das ganze Gesicht. Und er hat allen Grund dazu: Der junge Ausdauerathlet aus Sonthofen hat soeben den 13. Ottobeurer Halbmarathon gewonnen. In einer Gesamtzeit von 1:10:11 Stunden erreichte der Oberallgäuer das Zielportal auf dem regennassen und drei Grad kalten Ottobeurer Stadiongelände. Etwas später – die Siegerehrung ist bereits in vollem Gange – nennt Pulfer einen weiteren Grund für seine Freude. Er sagt: „Ich habe meine bisherige persönliche Bestzeit um 79 Sekunden unterboten.“ Bei den Frauen gewann Anja Kobs vom Team Scarpa in einer Gesamtzeit von 1:26:15 Minuten.

Simon Pulfer: Welche Erlebnisse hatte er beim Ottobeurer Halbmarathon?

Zurück zu Simon Pulfer: Wie ist der 21,1 Kilometer umfassende Halbmarathon für ihn persönlich denn so verlaufen? Welche Erlebnisse hatte er unterwegs? Pulfer überlegt ein bisschen, dann fängt er an, zu erzählen: „Ich habe mich in den ersten rund 25 Minuten an Luis Pfister orientiert, wir sind praktisch zusammen gelaufen.“ Dann hätten sich buchstäblich die Wege der beiden getrennt, weil der eine (Pulfer) die Halbmarathon-Strecke lief und der andere (Pfister) die Zehn-Kilometer-Variante verfolgte.

Simon Pulfer (links) und Luis Pfister liefen anfangs zusammen.

Pulfer beschreibt die Halbmarathon-Route als sehr abwechslungsreich. Witterungsbedingt habe man es auch mit matschigen Forstwegen zu tun bekommen, berichtet der Gewinner des Halbmarathons. Sowohl unterwegs, als auch im Stadion-Zielbereich habe eine „Top-Stimmung“ geherrscht. „An manchen Stellen standen Leute mit Musikboxen. Das war schon toll.“ Auch an Helfern habe es nicht gemangelt.

Luis Pfister vom Ausrichter TSV Ottobeuren kann sich feiern lassen

Der oben erwähnte Luis Pfister (18), der für den Ausrichter TSV Ottobeuren (TSVO) über die Zehn-Kilometer-Distanz aktiv war, darf sich letztlich als „Ottobeurer Meister“ feiern lassen. Pfister verteidigt damit auch seinen Titel aus dem Vorjahr. Er erinnert sich an so manche Strapazen: „Im hügeligen Gelände war es ganz schön hart nach dem Anfangstempo, das Simon Pulfer und ich vorgelegt hatten. Es war dann allein – ohne Simon – ganz schön schwierig, das Tempo zu halten.“ Doch schlussendlich beißt sich Pfister, der in Nürnberg eine Eliteschule des Sports besucht und dort heuer sein Abi macht, erfolgreich durch.

Neben den Kategorien Halbmarathon und Zehn-Kilometer-Lauf gibt es in Ottobeuren auch die Kategorien Sechs-Kilometer-Lauf und Kinderlauf. Erstgenannten Lauf gewinnt Tobias Freudling von Laufsport Saukel. Als Siegerin des Kinderlaufs darf sich die für den Ausrichter TSVO startende Mia Riedele feiern lassen. Der Abteilungsleiter der Sparte Leichtathletik im TSVO, Anton Pfister, ist am Ende hochzufrieden mit dem Erlebten. „Es waren heute 654 Teilnehmer dabei, das kann sich sehen lassen. Und ganz wichtig: Es gab keine Unfälle oder dergleichen.“