Zum Einkaufen und für den Besuch des Weihnachtsmarktes stehen mehr Parkplätze bereit

Einen Punsch mit Freunden auf dem Christkindlesmarkt oder noch fix ein, zwei kleine Geschenke für die Familie organisieren? Seit dem Wochenende stehen für den entspannten Besuch in der Memminger Innenstadt wieder mehr Parkplätze zur Verfügung, teilt die Stadt mit: Die Sanierung des Parkhauses in der Schwesterstraße ist beendet. Ab sofort können die Kurzparker ab nachmittags das Haus wieder nutzen. Die Dauerparker in den beiden Untergeschossen können Mitte Januar dorthin zurückkehren.

Parkplätze in Memmingen: Das sagt Oberbürgermeister Jan Rothenbacher

„Damit sind an beiden Wochenenden vor Weihnachten wieder alle Memminger Parkhäuser in Betrieb. Und zusätzlich ruht die Baustelle in der Zangmeisterstraße und somit ist die Herrenstraße für die Wintermonate wieder befahrbar“, freut sich Oberbürgermeister Jan Rothenbacher.

Warum die Sanierungsarbeiten in der Schwesterstraße erforderlich waren

Die Sanierungsarbeiten in der Schwesterstraße waren erforderlich, da Schäden an der Statik sowie der Konstruktion des Gebäudes aufgetreten waren. Während der Sanierungsarbeiten stellte sich heraus, dass die Maßnahmen umfänglicher erfolgen mussten als geplant. „Bis auf die Sanierung der WC-Anlagen wurden keine „Schönheitsreparaturen“ wie etwa Malerarbeiten vorgenommen, damit sich die Bauzeit nicht verlängert und somit die Kosten sich erhöhen. Insgesamt wurden ca. 700.000 Euro verbaut“, berichtet Marcus Geske, Werksleiter der Memminger Stadtwerke, die das Parkhaus betreiben.

In diesem Bereich werden wieder 20 Stellplätze mehr freigegeben

Auch am Westertorplatz sind nun durch die Verkleinerung der Fläche für die Baustelleneinrichtung wieder 20 Plätze mehr freigegeben. Diese stehen die gesamten Wintermonate zur Verfügung, da die Baustelle in der Zangmeisterstraße witterungsbedingt pausiert und erst im Frühjahr weitergeführt wird.

Veränderte Verkehrsführung: Hier gibt es neue Parkplätze im Zentrum Memmingens

Durch die veränderte Verkehrsführung in der Lindauer Straße konnten an der Ecke zum Roßmarkt zwei neue Parkplätze eingerichtet werden. Und nach der Umgestaltung am Schweizerberg sind die Parkplätze stadtauswärts auf der linken Seite ebenfalls schräg angeordnet, dabei entstand ein zusätzlicher Stellplatz.

„Für einen Weihnachtseinkauf mit Einkehr auf dem Christkindlesmarkt stehen wieder fast 280 Parkplätze mehr in der Memminger Innenstadt zur Verfügung“, weist Hermann Oßwald, Vorsitzender des Stadtmarketing Vereins, hin.

Auch Alexandra Hartge von der Stabstelle Stadtmarketing ist froh, dass die Baustellen noch vor den Weihnachtsfeiertagen beendet wurden: „Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um sich auf die Suche nach den besten Geschenken zu begeben. Oder die einmalige festliche Stimmung der Weihnachtsbeleuchtung zu genießen.“