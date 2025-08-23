Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Parken mit dem Fahrrad in Memmingen: Am Bahnhof könnten neue Fahrradständer entstehen – doch erst ab 2026

Mit Leseraufruf

Mehr Fahrrad-Stellplätze in Memmingen: „Der Bedarf ist vorhanden, der Platz begrenzt“

Nicht nur am Bahnhof in Memmingen kann die Suche nach freien Park-Möglichkeiten für das Fahrrad dauern. Was die Stadt unternimmt und woher Förderung winkt.
Von Verena Kaulfersch
    • |
    • |
    • |
    Im Zuge der Umgestaltung des Weinmarkts sind dort zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder entstanden.
    Im Zuge der Umgestaltung des Weinmarkts sind dort zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder entstanden. Foto: Verena Kaulfersch

    Der Wunsch nach mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bleibt in Memmingen ein Thema. Dabei richtet sich der Blick nicht zuletzt auf den Bahnhof. Die ursprüngliche Idee, im Zuge der „Bike+Ride-Offensive“ der Deutschen Bahn zusätzliche Angebote zu schaffen, konnte nicht verwirklicht werden. Stattdessen setzt die Stadt nun auf ein Sonderprogramm des Bundes für den Radverkehr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden