Mehr Fahrrad-Stellplätze in Memmingen: „Der Bedarf ist vorhanden, der Platz begrenzt“

Der Wunsch nach mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bleibt in Memmingen ein Thema. Dabei richtet sich der Blick nicht zuletzt auf den Bahnhof. Die ursprüngliche Idee, im Zuge der „Bike+Ride-Offensive“ der Deutschen Bahn zusätzliche Angebote zu schaffen, konnte nicht verwirklicht werden. Stattdessen setzt die Stadt nun auf ein Sonderprogramm des Bundes für den Radverkehr.

