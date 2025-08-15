Pfeifer in Memmingen hat einen Geschäftsbereich verkauft

Sie bauen weltweit Dächer für Stadien, Einkaufszentren, Flughäfen, sogar eines für einen Pariser Bahnhof: Pfeifer Structures war bisher ein Geschäftsbereich der Pfeifer-Gruppe aus Memmingen. Nun ist die GmbH an den Mittelständler Carl-Stahl-Firmengruppe verkauft worden, der seinen Sitz in Süßen hat, zwischen Stuttgart und Ulm.

Pfeifer wolle sich damit auf seine beiden Hauptgeschäftsfelder konzentrieren: die Seil- und die Hebetechnik, sagt Geschäftsführer Carlos Carranza. Da wiederum einer der Unternehmensschwerpunkte der Carl-Stahl-Gruppe ebenfalls Architektur sei, passe Pfeifer Structures gut in das Familienunternehmen.

Statt Stellenabbau eher Richtung Wachstum

Für die Mitarbeiter von Pfeifer Structures soll sich nichts ändern, sagt Christian Schlögl, bisheriger und auch künftiger Geschäftsführer. Der Firmensitz bleibe weiterhin in Buxheim (Kreis Unterallgäu). Und statt Stellenabbau werde es eher sogar Richtung Wachstum gehen. Die GmbH hat insgesamt 100 Mitarbeiter und Standorte auch noch in Österreich, Shanghai, Dubai, Doha und Singapur.

Carl-Stahl-Gruppe setzt auf Know-how von Pfeifer Structures

Die Carl-Stahl-Gruppe ist ein Familienunternehmen in sechster Generation. Sie hat weltweit 70 Standorte und über 2000 Mitarbeiter. Mit dem Kauf von Pfeifer Structures will sie ihre Marktposition im internationalen architektonischen Leichtbau ausbauen, teilen die beiden Geschäftsführer Andreas Urbez und Ulrich Hagenmeyer mit. „Wir sind sehr glücklich über diese gute Lösung“, sagt Carlos Carranza von Pfeifer. Die beiden Carl-Stahl-Geschaftsführer ergänzen: Mit der Übernahme „setzen wir ein klares Zeichen für Wachstum und Zukunftsfähigkeit. Das Know-how und die Innovationskraft von Pfeifer Structures ergänzen unser Portfolio optimal“.

Icon vergrößern Die Geschäftsführer der Firma Pfeifer, Carlos Carranza (links) und Christian Stehle Foto: Firma Flowframe Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Geschäftsführer der Firma Pfeifer, Carlos Carranza (links) und Christian Stehle Foto: Firma Flowframe

Das verschuldete Memminger Unternehmen Pfeifer ist im vergangenen Jahr an die Münchner Investment-Firma Flowframe verkauft worden. Seither habe es sich erholt, wie uns die beiden Geschäftsführer Carranza und Dr. Christian Stehle im Juni sagten: „Die Firma wurde auf neue finanzielle Beine gestellt, die Lage hat sich entspannt. Auch das operative Geschäft entwickelt sich wieder besser“.