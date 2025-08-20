Icon Menü
Memmingen
Das Herbstprogramm der Kleinkunstbühne Parterretheater im Künerhaus (PiK) in Memmingen steht fest

Kleinkunst im Allgäu

Das neueste Programm des Memminger Parterretheaters bietet Kabarett-Leckerbissen und delikate Töne

Die Memminger Kleinkunstbühne PiK startet mit Kabarett, Satire und Musik in den Herbst. Mit Unterhaltung von den „Unwahrscheinlichen Hits“ bis zum „Cash Man“.
    Charmant berlinernd widmet sich Alice Köfer in ihrem ersten Soloprogramm den "wirklich wichtigen Fragen im Leben". Sie gastiert damit im Memminger PiK.
    Unterhaltsame und anregende Abende verspricht das Herbst-Programm der Memminger Kleinkunstbühne PiK (Parterretheater im Künerhaus). Auch ein Beitrag zum Gedenkjahr „500 Jahre - Zwölf Artikel“ ist dabei: Nach ihrem großen Erfolg im vergangenen Jahr gastiert Kabarettistin Christine Teichmann noch einmal mit ihrem Programm „links rechts Menschenrecht“. Außerdem stehen von September bis Dezember Gesellschaftskritisches, Musikalisches, ein satirisches Schauspiel und eine Hommage an Johann Sebastian Bach auf dem Spielplan.

