Männer schlagen sich gegenseitig mit Fäusten

Ein Anwohner hat der Polizei am Donnerstag gegen 10.45 Uhr gemeldet, dass es in Bad Grönenbach (Unterallgäu) zu einer „handfesten Auseinandersetzung“ gekommen war. Wie die Polizei berichtet, traf eine Streife in der Herbisrieder Straße auf einen 22-Jährigen und einen 33-Jährigen, die in einer Hofeinfahrt aufeinander einschlugen.

Bad Grönenbach: Mann muss nach Prügelei ins Krankenhaus

Der Auslöser für den Streit ist bisher nicht bekannt.

Der 22-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde, die ambulant in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurde. Der 33-Jährige zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Die Polizeiinspektion Memmingen ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung .

