Illegale Aufenthalte und Waffe im Handgepäck: Grenzpolizei wird in Memmingen mehrmals aktiv

Die Grenzpolizei fasste am Flughafen Memmingen erneut Menschen, die sich unrechtmäßig in Deutschland aufhielten. Zudem konfiszierten die Beamten ein Messer, das in einem Gepäckstück verstaut war.

Illegaler Aufenthalt in Deutschland - Polizei greift zwei Menschen auf

Demnach gingen der Grenzpolizei am Dienstag zwei Personen ins Netz, die sich illegal hierzulande aufhielten. Einmal stellten die Beamten bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Georgien fest, dass eine 24-jährige Georgierin einen abgelaufenen finnischen Aufenthaltstitel besaß. Der Verlängerungsantrag wies ausdrücklich darauf hin, dass sie mit diesem Dokument Finnland nicht verlassen durfte. Dadurch hielt sich die Frau drei Tage illegal in Deutschland auf.

Zudem bemerkten die Polizisten bei einem 20-jährigen Kosovaren, dass dieser seine zulässige Aufenthaltsdauer im Schengen-Raum um fünf Tage überschritten hatte. In beiden Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein.

Flughafen Memmingen: Grenzpolizei entdeckt Waffe im Handgepäck

Ebenfalls am Dienstag fanden die Beamten bei der Kontrolle des Handgepäcks bei einem 32-Jährigen ein Einhandmesser. Diese Messer fallen unter das Waffengesetz. Da der Mann kein berechtigtes Interesse für das Mitführen des Messers nachweisen konnte und weil das Mitführen im Flugzeug ohnehin nicht erlaubt wäre, konfiszierten die Beamten die Waffe.

Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Luftsicherheitsgesetz ein. Der Mann konnte anschließend seinen Flug nach Rumänien antreten.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de