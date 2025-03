Diebesgut im Wert von 60.000 Euro sichergestellt - Polizei nimmt Ladendiebe in Memmingen fest

Die Polizei hat in Memmingen zwei Ladendiebe festgenommen und zudem mutmaßliches Diebesgut im Wert von etwa 60.000 Euro sichergestellt. Wie die Polizei jetzt berichtet, wurden die zwei Täter im Alter von 40 und 50 Jahren bereits vor etwa zwei Wochen in einem Drogeriemarkt in Memmingen auf frischer Tat ertappt und schließlich von Polizeibeamten dingfest gemacht.

Ladendetektive hatten die zwei Beschuldigten bemerkt, wie sie Fotozubehör und Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro in ihre Jackentaschen steckten. Teile des Diebesguts versteckten sie dabei auch im Laden, um dieses mutmaßlich zu einem späteren Zeitpunkt abzuholen.

Ladendetektive ertappen Diebe in Memmingen auf frischer Tat - Polizei nimmt sie fest

Nachdem sie die Kassen passiert hatten, sprachen die zwei Detektive die Diebe an und informierten die Polizei. Die Beamten verdächtigten die zwei Täter nach kurzen Ermittlungen, für eine Vielzahl gleichartiger Fälle in ganz Deutschland verantwortlich zu sein.

Die Ermittler der Kripo Memmingen nahmen die beiden Tatverdächtigen schließlich vorläufig fest und führten sie beim Amtsgericht in Memmingen vor. Die Polizei fand auf dem Parkplatz vor dem Drogeriemarkt zudem das mutmaßliche Fluchtfahrzeug der Diebe und stellte es sicher. Nachdem die Richterin Haftbefehle erlassen hatte, brachten die Polizisten die beiden Festgenommenen in Haftanstalten.

Polizei findet Diebesgut im Wert von 60.000 Euro in Lagerhallen in Baden-Württemberg

Die Memminger Polizei konnte durch die weiteren Ermittlungen zwei Lagerhallen im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen ausfindig machen, welche die Beschuldigten angemietet hatten. Die Polizei durchsuchte die Räumlichkeiten. Dabei fanden die Ermittler große Mengen an mutmaßlichem Diebesgut. Es handelt sich dabei überwiegend um hochwertige Kosmetikartikel, Fotozubehör, aber auch Werkzeuge und Bekleidung. Der Gesamtwert des gefundenen Diebesguts beläuft sich laut Polizei auf fast 60.000 Euro.

Die Polizei Memmingen ermittelt nun weiter gegen die Beschuldigten und etwaige weitere Bandenmitglieder.

