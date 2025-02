Polizei fasst Mann mit zahlreichen falschen Pässen - dem gelingt die Flucht

Zu einem dubiosen Zwischenfall kam es am Samstagabend am Bahnhof in Memmingen: Die Polizei fand bei der Kontrolle eines Mannes eine Reihe gefälschter Ausweise. Wie die Beamten mitteilen, gelang dem Unbekannten die Flucht, nachdem er aufs Revier gebracht wurde.

Beamte der Grenzpolizei Memmingen kontrollierten demnach im Bahnhofsbereich am Abend einen Mann, der sich mit einem französischen Aufenthaltstitel auswies. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine gefälschte französische ID-Karte. Die Beamten brachten den Mann deshalb zur Polizeiinspektion in Memmingen.

Vorfall am Bahnhof Memmingen: Mann mit gefälschten Pässen kontrolliert

Dort ergriff der Mann unvermittelt die Flucht. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung an, die aber ohne Erfolg blieb. Der Unbekannte ließ seinen Rucksack am Polizeirevier zurück. Darin fanden die Polizisten weitere gefälschte französische Reisepässe und ID-Karten sowie zwei Handys.

Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Missbrauch der Ausweispapiere sowie dem besonders schweren Fall der Urkundenfälschung eingeleitet.