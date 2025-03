18-Jähriger fährt unter Drogen zur Memminger Polizei

Das hatte er sich sicherlich anders vorgestellt: Ein 18-Jähriger ist am Samstagabend in Memmingen zur Polizei gefahren, um eine Anzeige zu erstatten. Doch am Ende bekam er selbst Probleme.

18-Jähriger fährt zur Polizei in Memmingen und steht dabei unter Drogen

Laut Polizei war der 18-Jährige bei der Memminger Polizeiinspektion aufgetaucht. Den Beamten vor Ort fiel auf, dass der junge Mann sich drogentypisch verhielt. Sie machten mit ihm einen entsprechenden Test, der tatsächlich positiv ausfiel. Die Beamten untersagten dem Mann das Fahren.

