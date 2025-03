Mann randaliert am Bahnhof Memmingen und stiehlt aus Supermarkt

Am Montag meldeten Zeugen der Polizeiinspektion Memmingen zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr einen Ladendiebstahl in der Supermarkt-Filiale in der Maximilianstraße sowie Randale am Bahnhof in Memmingen. Streifeneinheiten der Polizei Memmingen und der Bundespolizei Kempten stellten fest, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelte.

Täter in schwer alkoholisiertem Zustand

Der 35-Jährige betrat zunächst einen Supermarkt, trank dort eine Flasche Wein, ohne zu bezahlen. Anschließend begab er sich zum Bahnhof, belästigte mehrere Personen und trat einen Aschenbecher um. Danach kehrte er in den Supermarkt zurück und trank dort eine zweite Flasche Wein.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen. Die Polizeiinspektion Memmingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen zweifachen Ladendiebstahls ein, die Bundespolizeiinspektion Kempten ermittelt wegen Sachbeschädigung.

