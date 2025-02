Streit und Schläge am Weiberfasching in Bad Grönenbach

Eine Vielzahl an Einsätzen hatte die Polizei in Bad Grönenbach am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Weiberfasching kam es zu mehreren Straftaten.

Wie die Polizei berichtet, sei schon gegen 19.30 Uhr ein Streit zwischen drei jungen Menschen eskaliert: Dabei handelte es sich um einen 20-Jährigen sowie eine 22-jährige Faschingsbesucherin, die mit ihrem ein Jahr älteren Partner unterwegs war. Der 20-Jährige schubste die 22-Jährige zunächst gegen den Oberkörper, sodass sie Schmerzen erlitt, wie die Polizei berichtet.

Weiberfasching in Bad Grönenbach: Beleidigungen und Körperverletzungen

Ihr Lebensgefährte schlug daraufhin dem 20-Jährigen mit der Faust in das Gesicht, sodass dieser eine blutende Lippe davontrug. Die Polizei stellte bei den Beteiligten einen Blutalkoholwert zwischen 0,7 und 2,0 Promille fest. Es läuft jetzt ein Verfahren wegen wechselseitigen Körperverletzungen. Ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde gegen 23.15 Uhr ein 22-Jähriger. Mutmaßlicher Täter ist hier ein 17-Jähriger.

Der Anlass war simpel: Der 22-Jährige wollte sich auf dem Weg ins Festzelt nicht in einer Schlange anstellen, in der der Minderjährige wartete. Der Beschuldigte, gegen den nun ein Verfahren läuft, hatte 1,2 Promille, der Geschlagene eine geschwollene linke Augenbraue. Um kurz vor Mitternacht beschäftigte ein ebenfalls 17-Jähriger die Polizei. Der Sicherheitsdienst hatte diesen auf dem Partygelände erkannt, obwohl dieser zuvor schon einen Platzverweis von Beamten erhalten hatte.

Splitter einer Flasche verletzen junge Frau in Bad Grönenbach

Als die Security den Minderjährigen stellte, wurde sie beleidigt. Deshalb läuft nun ein Verfahren gegen den 17-Jährigen. Gegen zwei Uhr nachts habe ein 36 Jahre alter Mann eine Falsche zu Boden geworfen - umherfliegende Splitter hätten dabei eine 21-Jährige am Unterarm verletzt, berichtet die Polizei. Für die Frau ging es zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der 36-Jährige soll sich derweil gegenüber Polizei und Sicherheitsdienst aggressiv verhalten haben. Deshalb nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Das gefiel einem anderen Mann gar nicht.

Der 24-Jährige soll gepöbelt haben. Trotz eines Platzverweises trat er zunehmend aggressiver auf, meldet die Polizei. Die Konsequenz: Auch er wurde in Handfesseln in Gewahrsam genommen, auch hier war viel Alkohol im Spiel: Eine Messung ergab 2,5 Promille.

