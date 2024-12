Mehrmals am Tag prellt ein Mann die Zeche in Memmingen

Am Abend des zweiten Feiertages ist die Polizei zu einem Memminger Restaurant ausgerückt, in dem ein Mann seine Rechnung nicht bezahlt hatte. Laut Polizeibericht trank und aß der 39-jährige Gast dort über mehrere Stunden, konnte die Getränke und das Essen aber nicht zahlen.

Zechbetrüger fiel der Polizei Memmingen an einem Tag mehrmals auf

Die Memminger Streife fand noch vor Ort heraus, dass Kolleginnen und Kollegen mit dem 39-Jährigen ebenfalls am zweiten Weihnachtsfeiertag in Memmingen und in den Tagen davor in Lindau und Erlangen (Mittelfranken) wegen Zechbetrugs zu tun gehabt hatten. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordneten die Beamtinnen und Beamten deshalb an, ihn einem Ermittlungsrichter vorzuführen.

